Lula retoma atividades após procedimento médico

Nesta Quinta-Feira 27 de julho de 2023, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou suas atividades políticas após passar por um procedimento médico para aliviar as dores no quadril. A notícia trouxe alívio aos seus apoiadores e admiradores, que estavam acompanhando de perto a saúde do líder político.



O procedimento que o atual presidente se submeteu é chamado denervação, que consiste no bloqueio de parte dos nervos da área afetada para reduzir a sensação de dor, foi bem-sucedido.



Após o procedimento, o presidente trabalhou normalmente durante a tarde e se encontra plenamente recuperado, segundo o ministro Paulo Pimenta.



"Presidente Lula fez esse procedimento que tinha por objetivo reduzir desconforto. O procedimento foi muito bem. Funcionou dentro do que era esperado. Trabalhou normalmente na parte da tarde(26/07). Amanhã [Hoje] retoma a agenda normal no Palácio da Alvorada", explicou o ministro.