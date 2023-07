Polícia Federal realiza operação contra quadrilha que substituía malas de brasileiras no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira uma operação com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em trocar malas de viajantes brasileiras no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.



A ação, denominada "Operação Bagagem Segura", é resultado de uma extensa investigação que identificou a atuação de um grupo criminoso que operava dentro do aeroporto, substituindo malas de passageiras brasileiras por malas contendo drogas e outros objetos ilícitos. Essa prática, conhecida como "mala substituta", causou prejuízos e transtornos significativos para diversas vítimas.



Ao longo das investigações, a PF identificou os membros da quadrilha e obteve provas substanciais que confirmam as atividades criminosas. As autoridades descobriram que o grupo atuava de forma organizada, aproveitando-se da distração das viajantes e da vulnerabilidade do ambiente aeroportuário para realizar as trocas das malas.



Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos locais, incluindo residências dos suspeitos e depósitos utilizados pela quadrilha. Os policiais apreenderam um grande número de malas suspeitas, além de equipamentos utilizados para realizar as substituições, como lacres falsos e etiquetas de bagagem.



A PF informou que os membros da quadrilha serão indiciados por associação criminosa, furto, tráfico de drogas e outros crimes relacionados. Caso sejam condenados, poderão enfrentar penas severas de prisão.



As autoridades também destacaram a importância de que os passageiros estejam atentos durante suas viagens, especialmente no momento do despacho das bagagens. Recomendam que os viajantes verifiquem sempre a integridade de suas malas e, caso notem qualquer irregularidade, informem imediatamente às autoridades aeroportuárias.



A "Operação Bagagem Segura" representa um importante passo no combate às atividades criminosas no Aeroporto de Guarulhos e tem como objetivo principal proteger os passageiros brasileiros de possíveis golpes e violações de suas bagagens. A PF continuará investigando o caso e adotará as medidas necessárias para garantir a segurança dos viajantes.