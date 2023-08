Brasil tem concursos públicos de 1,6 mil vagas com salários de até R$ 16,2 mil

A condição de estar "sem emprego" é um estado que a maioria das pessoas preferiria evitar. Infelizmente, contudo, cerca de 8,6 milhões de brasileiros (equivalente a 8% da população) enfrentam a ausência de ocupação.





Esses dados foram fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e correspondem ao segundo trimestre deste ano. Essa taxa é a mais baixa para o período desde 2014, quando estava em 6,9%.





Para aqueles que almejam reintegrar-se ao mercado de trabalho, os concursos públicos representam uma alternativa viável.





O portal R7 selecionou 15 posições atualmente disponíveis. É importante verificar os prazos de inscrição e os requisitos de escolaridade associados. Caso esteja procurando uma posição específica, utilize as teclas "Ctrl" e "F" simultaneamente e digite o termo desejado.





1. Prefeitura de Guararema (SP)





Vagas: 54

Escolaridade: superior, médio e fundamental (completo e incompleto)

Cargos: auxiliar (obras, saúde bucal, trânsito), manutenção e serviços públicos, motorista, trabalhador de serviços de coleta de lixo, coveiro e roçador operador de máquinas pesadas, auxiliar de zoonoses, operador de máquinas pesadas, agente (fiscalização de trânsito, fiscalização sanitária, fiscalização urbana e de meio ambiente, gestão pública, inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, saúde, zoonose), orientador social, técnico (enfermagem, farmácia, saúde bucal), analista (meio ambiente, saúde em diversas áreas), arquiteto urbanista, bibliotecário, cirurgião dentista, contador, enfermeiro, fiscal tributário, médico (diversas áreas), nutricionista, professor escolar (artes, inglês, educação física), psicólogo social, psicopedagogo, turismólogo

Salário: até R$ 14.742,74

Taxa de inscrição: até R$ 100

Prazo para inscrição: 24 de agosto, às 23h59





Veja mais informações no edital





2. Câmara Municipal de Aparecida (SP)





Vagas: 7

Escolaridade: superior e médio

Cargos: atendente de recepção, motorista, agente de comunicação e imprensa, contador e controlador interno

Salário: até R$ 6.089,25

Taxa de inscrição: até R$ 98,80

Prazo para inscrição: 28 de agosto, às 23h59





Veja mais informações no edital





3. Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste (SP)





Vagas: 174

Escolaridade: superior, técnico, médio e fundamental

Cargos: técnico (edificações, meio ambiente, enfermagem, agrícola, imobilização ortopédica, saúde bucal, informática), analista programador de sistema, agente de serviço escolar, ajudante de serviços gerais, auxiliar de serviço, cozinheiro, entregador de correspondência, motorista, pintor, armador, carpinteiro, pedreiro, eletricista, operador de máquinas, agente (administração, administração escolar, controle de endemias, organização escolar, comprador, fiscal (obras, posturas municipais, transportes), orientador socioeducativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, professor de educação básica I — infantil, analista de recursos humanos, analista em gestão municipal, fiscal de renda, analista (suporte, programador de sistema), arquiteto, arquivista, bibliotecário, biólogo, contador, enfermeiro de estratégias em saúde, engenheiro (agrônomo, ambiental, civil, segurança do trabalho, elétrico), fiscal ambiental, pedagogo, professor de educação básica II — artes, professor de educação básica II — educação física, professor de educação básica II — inglês, técnico desportivo (atletismo, basquete, futsal, ginástica rítmica, handebol, tênis de mesa)

Salário: até R$ 9.147,44

Taxa de inscrição: R$ 72,00

Prazo para inscrição: 29 de setembro, às 23h59





Veja mais informações no edital





4. Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento (RS)





Vagas: 42

Escolaridade: superior, técnico, médio e fundamental

Cargos: agente operacional, motorista operador, agente de diligências, assistente administrativo, escriturário, técnico eletricista, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho, contador, engenheiro (civil, automação e controle, eletricista, químico, sanitarista, jurídico)

Salário: até R$ 4.774,96

Taxa de inscrição: até R$ 136

Prazo para inscrição: 6 de setembro (horário não divulgado)

Veja mais informações no edital





5. Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A





Vagas: 48

Escolaridade: superior e médio

Cargos: analista júnior (auditoria e compliance, contábil, comercialização, desenvolvimento de softwares, gestão, comunicação, meio ambiente, jurídico), engenheiro júnior (segurança, projetos e obras, projetos e obras, civil, projetos e obras, civil, inspeção, integridade de dutos, manutenção, mecânica, operações, gasoduto, construção e montagem, proteção catódica)

Salário: até R$ 11.391,17

Taxa de inscrição: até R$ 82

Prazo para inscrição: 25 de agosto, às 18h





Veja mais detalhes do concurso no edital





6. Prefeitura de Santa Filomena (PI)





Vagas: 56

Escolaridade: superior, técnico, médio e fundamental

Cargos: auxiliar de serviços gerais, vigia, motorista, operador de máquinas pesadas, agente administrativo, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, fiscal sanitário e ambiental, guarda municipal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, fiscal de urbanismo, advogado, assistente social, fiscal fazendário, fiscal de tributos, fiscal de postura, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico clínico geral, médico PSF, médico-veterinário, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, engenheiro-agrônomo, professor (língua portuguesa, matemática, espanhol, inglês, polivalência)

Salário: até R$ 10 mil

Taxa de inscrição: até R$ 90

Prazo para inscrição: 21 de agosto, às 23h59





Veja mais detalhes do concurso no edital





7. Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins





Vagas: 205

Escolaridade: superior, técnico e médio

Cargos: assistente administrativo, assistente de tecnologia da informação, auxiliar administrativo, administrador, advogado, analista contábil

Salário: até R$ 6.246,10

Taxa de inscrição: até R$ 80

Prazo para inscrição: 11 de setembro, às 23h





Veja mais detalhes do concurso no edital





8. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro





Vagas: 31

Escolaridade: superior

Cargos: professor adjunto (teoria econômica com ênfase em desenvolvimento econômico, teoria econômica, finança corporativa, serviço social e fundamentos do trabalho profissional, alimentos e bebidas, direito público com ênfase em direito processual e núcleo de prática jurídica, latim, língua brasileira de sinais, teoria da história, história dos povos indígenas e do indigenismo no Brasil, inclusão e subjetividade da pessoa com deficiência: políticas públicas e direitos humanos, escultura/desenho, educação do campo, diversidades e pedagogia da alternância, química geral e inorgânica, matemática aplicada, física da matéria condensada teórica, psicultura, apicultura, epidemiologia e saúde pública, sanidade avícola, parasitologia, clínica médica de cães e gatos, agricultura digital com ênfase em mapeamento, fundamentos da ciência do solo e pedologia, educação física e neurociência do exercício, educação física e desenvolvimento motor, epidemiologia/farmacoepidemiologia/farmacovigilância, zoologia)

Salário: até R$ 10.481,64

Taxa de inscrição: até R$ 260

Prazo para inscrição: 22 de agosto (horário não divulgado)





Veja mais detalhes do concurso no edital





9. Prefeitura de Goiandira (GO)





Vagas: 508

Escolaridade: técnico, médio e fundamental (completo e incompleto)

Cargos: auxiliar de serviços gerais, agente de vigilância, motorista, oficial de serviços gerais (merendeira), oficial de obras e serviços, mecânico, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas e recepcionista, agente administrativo, agente de combate às endemias, fiscal de obras, posturas e trânsito, fiscal de tributos, técnico em higiene dental, técnico em enfermagem, técnico em informática e técnico em segurança do trabalho

Salário: até R$ 4.750

Taxa de inscrição: até R$ 120

Prazo para inscrição: 5 de setembro





Veja mais detalhes do concurso no edital





10. Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba





Vagas: 200

Escolaridade: médio

Cargos: soldado BM - combatente (QBMP-0)

Salário: R$ 4.206,87

Taxa de inscrição: R$ 120

Prazo para inscrição: 30 de agosto, às 23h

Veja mais detalhes do concurso no edital





11. Prefeitura de Tatuí (SP)





Vagas: 68

Escolaridade: superior, técnico, médio e fundamental

Cargos: agente de compras, arquiteto, assistente social, assistente técnico de acervo, cirurgião-dentista, dentista, contador, controlador interno — contador, controlador interno — jurídico, educador monitor guia, enfermeiro, engenheiro (ambiental, civil, segurança do trabalho, eletricista), fiscal ambiental, fisioterapeuta, jornalista, médico (cardiologista, clínico geral, estratégia saúde da família, gastroenterologista, ginecologista, mastologista, oftalmologista, pediatra, proctologista, psiquiatra), veterinário, nutricionista, professor de educação infantil, psicólogo especialista em neuropsicologia, agente de organização escolar, assistente de programação, cuidador social, escriturário fiscal, inspetor de alunos, técnico (agropecuário, ambiental, topógrafo), vigia patrimonial, auxiliar de cuidador social e frentista

Salário: até R$ 16.215,23

Taxa de inscrição: até R$ 24,22

Prazo para inscrição: 3 de setembro (horário não divulgado)





Veja mais detalhes do concurso no edital





12. Ministério da Educação e Cultura





Vagas: 220

Escolaridade: superior

Cargos: técnico em assuntos educacionais

Salário: R$ 6.255,90

Taxa de inscrição: R$ 80

Prazo para inscrição: 28 de agosto, às 18h





Veja mais detalhes do concurso no edital





13. Tribunal Regional do Trabalho-14 (SC)





Vagas: cadastro de reserva

Escolaridade: superior

Cargos: analista judiciário (área judiciária, área administrativa, área apoio especializado em diversas áreas), técnico judiciário (área administrativa)

Salário: até R$ 15.128,00

Taxa de inscrição: R$ 80

Prazo para inscrição: 28 de agosto, às 14h





Veja mais detalhes do concurso no edital





14. Companhia de Informática de Jundiaí (SP)





Vagas: 25

Escolaridade: superior, técnico e fundamental

Cargos: auxiliar de manutenção júnior, técnico (administrativo júnior, TI júnior), advogado pleno, analista (administrativo júnior financeiro, administrativo júnior de recursos humanos, administrativo pleno), analista (de dados pleno, segurança da informação pleno, TI júnior de redes e serviços, TI júnior, desenvolvedor), TI pleno, TI júnior de geoprocessamento, TI júnior mobile, TI júnior de portais e sites, redes pleno), arquiteto de sistemas pleno, auditor de sistemas pleno, interno pleno, designer de UX pleno, engenheiro de telecom pleno

Salário: até R$ 9.526,17

Taxa de inscrição: até R$ 100

Prazo para inscrição: 29 de agosto, às 23h59





Veja mais detalhes do concurso no edital





15. Câmara Municipal de Itararé (SP)





Vagas: 6

Escolaridade: superior e fundamental

Cargos: assistente administrativo, contador adjunto, contador tesoureiro, gestor de comunicação, motorista e servente

Salário: até R$ 10.367,16

Taxa de inscrição: R$ 17,50

Prazo para inscrição: 29 de agosto, às 23h59





Veja mais detalhes do concurso no edital





*Sob supervisão de Ana Vinhas

Com informações do Portal R7