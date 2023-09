Brasil se Prepara para Sediar Reunião do G20 em 2024 com investimentos

O Brasil está se preparando para sediar a reunião da cúpula do G20 em 2024, e para isso, destinará aproximadamente R$ 300 milhões para cobrir parte dos custos associados ao evento. Esse montante será destinado às reuniões ministeriais preparatórias, que ocorrerão em 15 cidades, bem como para o transporte, hospedagem e organização da reunião em si.



Fontes do governo confirmaram que esse financiamento já está previsto nos orçamentos dos ministérios, e o governo brasileiro planeja conduzir o evento com responsabilidade fiscal.



Para fins de comparação, a reunião do G20 deste ano, realizada na Índia, demandou 9,9 bilhões de rúpias, o que equivale a cerca de R$ 600 milhões, apenas para as reuniões preparatórias, e o custo total foi de aproximadamente 41 bilhões de rúpias, o que corresponde a cerca de R$ 2,4 trilhões. A ministra da União e Relações Exteriores da Índia, Meenakashi Lekhi, divulgou esses valores, destacando que foram investidos em melhorias em estradas, segurança, iluminação, instalação de esculturas e em todo o processo de infraestrutura.



Pela primeira vez na história, o Brasil terá a honra de sediar a reunião do G20, com a cidade do Rio de Janeiro sendo escolhida como local para a realização da cúpula do bloco. Este é um marco significativo para o país e um sinal da sua crescente importância no cenário internacional.