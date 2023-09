Ex-presidente Jair Bolsonaro Receberá Alta após Cirurgias em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receberá alta hospitalar na sexta-feira (15) às 14h, conforme anunciado por seu assessor, Fábio Wajngarten. Bolsonaro passou por duas cirurgias na manhã de terça-feira (12) no Hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo.



Os procedimentos cirúrgicos incluíram uma operação de correção de hérnia de hiato, com o objetivo de reduzir o refluxo gástrico, e outra cirurgia para corrigir um desvio de septo. A previsão é que, após sua alta médica, ele se desloque para o Palácio dos Bandeirantes, onde foi convidado a ficar hospedado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



É importante destacar que as cirurgias realizadas em Bolsonaro transcorreram sem intercorrências, e sua recuperação está seguindo conforme o esperado. Ele está sendo acompanhado pelo gastroenterologista Antonio Luiz Macedo e pelo otorrinolaringologista Sérgio Salomão Abdala Carui.







Vale ressaltar que desde o incidente em setembro de 2018, quando Bolsonaro foi vítima de um ataque com faca na região abdominal, o ex-presidente já passou por quatro procedimentos cirúrgicos relacionados ao trato digestivo, além de outras operações para a remoção de um cálculo na bexiga e uma vasectomia.