CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - JAZIDA DA FAZENDA SÃO JOÃO

Publicado em 08 de setembro de 2023









CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA





Macedo & Do Nascimento Empreendimentos LTDA, CNPJ n° 22.478.547/0001-30, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada, com prazo de validade até 05/09/2025, em favor do empreendimento Jazida da Fazenda São João, localizada na Fazenda São João, Florestamento, n° 789, Zona Rural, Município de Touros, RN, CEP: 59.584-000.





Ricardo Malaquias Ferreira – Procurador.