Danone com inscrições abertas para processo seletivo

Imagem: Wikimedia Commons





Outro processo de seleção está em andamento. Desta vez, De acordo com Notícias Concursos, há vagas disponíveis na Danone e as inscrições estão abertas para diversas áreas.





A Danone está lançando seu novo programa de estágio para o ano de 2024, direcionado a estudantes universitários. As áreas de atuação abrangem Recursos Humanos, Marketing, Finanças, Industrial, Sustentabilidade, Nutrição, entre outras.





Este programa de estágio na Danone tem uma duração máxima de dois anos e tem como foco o crescimento pessoal e profissional dos estudantes, seguindo a metodologia 70:20:10.





Isso significa que 70% do tempo é dedicado a experiências práticas e vivências profissionais no dia a dia, 20% para interações sociais e aprendizado com colegas, e 10% para aprendizado formal e teórico.





Para se candidatar ao processo seletivo da Danone, é necessário ser estudante universitário, com previsão de formatura entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.





Além disso, é necessário residir em São Paulo/SP (para vagas híbridas) ou em Poços de Caldas/MG (para vagas presenciais).





Os candidatos devem estar disponíveis para estagiar 6 horas por dia, dependendo da localização da vaga, que pode ser presencial ou híbrida. Esta é uma excelente oportunidade para estudantes que desejam ganhar experiência prática em uma empresa renomada como a Danone.

Como fazer a inscrição

Os interessados podem se inscrever no Programa de Estágio Danone 2024 até o dia 23 de outubro através deste link.





O processo seletivo para o programa de estágio na Danone envolve várias etapas criteriosas. Inclui uma avaliação de adequação cultural e habilidades de raciocínio fluído, seguida por uma dinâmica de grupo realizada online. Os candidatos bem-sucedidos passarão por entrevistas presenciais como parte do processo de seleção.





Após a aprovação no processo seletivo, os estagiários iniciarão o programa em janeiro de 2024. Esta jornada oferece aos estudantes a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente e fazer parte de uma das empresas líderes no setor de alimentos e bebidas, como a Danone.