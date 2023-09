Estes sete alimentos previnem o Alzheimer e Demências

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, pode ajudar a prevenir o Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que afeta a memória, o pensamento e o comportamento.





Segundo a nutricionista Thais de Brito, do Spa Estância do Lago, no Paraná, as dietas ou orientações alimentares, quando seguidas corretamente e combinadas com exercícios físicos, atividades que estimulem o cérebro e outras práticas que desafiem a mente, podem resultar na redução ou até mesmo na prevenção da demência em pessoas idosas.





"Uma alimentação saudável é um padrão alimentar que promove a melhor saúde física, mental e emocional. Isso engloba escolhas alimentares variadas e equilibradas que atendem às necessidades de nutrientes e energia, melhorando a saúde, o humor e, consequentemente, a qualidade de vida", afirma a nutricionista.





Alimentos que ajudam a prevenir o Alzheimer





Alguns alimentos são especialmente benéficos para a saúde cerebral e podem ajudar a prevenir o Alzheimer. São eles:





Azeite de oliva: Rico em antioxidantes, protege as células cerebrais, combate o envelhecimento precoce e eleva os níveis de HDL, conhecido como colesterol bom.





Legumes: Consumir uma xícara de legumes variados, como beterraba, abobrinha, repolho, cenoura e abóbora, diariamente. Os pigmentos que dão cor aos vegetais contêm diferentes compostos bioativos que protegem o cérebro.





Peixes: Prefira o consumo assado ou grelhado. Peixes são ricos em ômega-3, que melhoram o funcionamento dos neurotransmissores, reduzindo o risco de déficits cognitivos e aumentando a massa cinzenta. Atum e salmão são opções recomendadas.





Nozes: Previnem distúrbios cerebrais e protegem o cérebro contra o estresse oxidativo e a inflamação, que prejudicam a saúde cognitiva.





Frutas: Morango, amora, framboesa, maçã e banana são ricas em flavonoides, que são essenciais para a manutenção da função cognitiva e a redução do risco de demência e Alzheimer.





Chá verde: Possui um efeito neuroprotetor e pode reduzir a atrofia cerebral relacionada à idade devido à sua riqueza em polifenóis, como as catequinas.





Folhas verdes escuras: São ricas em folato (vitamina B9) e melhoram a capacidade cognitiva e a saúde mental.





Outras dicas para prevenir o Alzheimer





Além de uma alimentação saudável, outras dicas para prevenir o Alzheimer incluem:Praticar exercícios físicos regularmente: Os exercícios físicos ajudam a melhorar a circulação sanguínea e a oxigenação do cérebro, o que é essencial para a saúde cognitiva.





Manter a mente ativa: Atividades que estimulam o cérebro, como ler, aprender coisas novas e jogar jogos, ajudam a prevenir o declínio cognitivo.





Controlar os fatores de risco: Manter o controle da pressão arterial, do colesterol e do diabetes também ajuda a reduzir o risco de Alzheimer.





Conclusão





A alimentação saudável é um importante aliado na prevenção do Alzheimer. Ao seguir uma dieta rica em nutrientes e equilibrada, é possível proteger o cérebro e reduzir o risco de desenvolver essa doença neurodegenerativa.