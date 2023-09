Potiguar presenciou terremoto em Marrocos e relata 'Nunca imaginei passar por isso na minha vida'

Imagem: Divulgação





Uma delegação do Geoparque Seridó do Rio Grande do Norte estava no Marrocos na noite da última sexta-feira (7) e testemunhou o terremoto de magnitude 6,8 que atingiu o país, causando a trágica perda de pelo menos 800 vidas. Os membros da comitiva estão em Marrakech para participar da X Conferência Internacional de Geoparques da Unesco.