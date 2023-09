Gorila tem saúde mental afetada após visitantes mostrarem vídeos em celular

Recentemente, a administração do Zoológico de Toronto, localizado no Canadá, emitiu um pedido aos visitantes para que evitassem tirar fotos e gravar vídeos com seus celulares quando estivessem próximos dos gorilas. Especialistas justificaram essa medida, alegando que certos tipos de conteúdo poderiam afetar a saúde mental dos animais, bem como prejudicar seus relacionamentos e comportamento.





O aviso colocado em uma placa rapidamente se tornou viral, servindo como um lembrete intrigante de nossas semelhanças genéticas com esses primatas, o que sugere que talvez compartilhemos uma inclinação natural para apreciar telas.





Os resultados iniciais após a ampla divulgação do aviso começaram a mostrar impacto positivo: um dos principais entusiastas de telas entre os gorilas do parque, um adolescente de 14 anos chamado Nassir, já demonstrou uma melhora significativa em seu comportamento, retomando suas atividades típicas de gorila.





Dolf DeJong, o CEO do zoológico, afirmou em uma entrevista à CP24: "Estamos confiantes em dizer que o estamos vendo engajado em suas atividades normais de gorila, interagindo com Sadiki e explorando o habitat." Vale ressaltar que a placa estava próxima à área dos primatas há alguns anos, mas só após viralizar o aviso, ele realmente teve um impacto significativo, de acordo com DeJong.





É importante notar que, mesmo sem a presença de celulares nas proximidades, os gorilas têm a oportunidade de assistir televisão no zoológico. Eles assistem a programas de televisão de duas a três vezes por semana, durante uma hora a cada sessão.





DeJong explicou: "Queremos garantir que estejamos cientes do conteúdo, de forma semelhante ao controle dos pais em relação ao que seus filhos assistem. Além disso, os gorilas têm um gosto especial por documentários sobre animais, especialmente aqueles que apresentam outros gorilas."