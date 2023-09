Hospital emite nota sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito

O ator Kayky Brito permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa D'or, onde está sedado. Em um novo boletim médico divulgado em 4 de setembro, a equipe médica informa que o tratamento das fraturas está progredindo com sucesso.





“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, diz o boletim na íntegra.





No último sábado, dia 2 de setembro, Kayky foi vítima de um atropelamento e recebeu o diagnóstico de politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Um vídeo de segurança registrou o incidente, que ocorreu quando ele atravessava fora da faixa de pedestres. O motorista do veículo envolvido no acidente prestou depoimento e não foi constatado o uso de álcool.