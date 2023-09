Lula viajará para a Índia para liderar o G20 esta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está programando uma viagem para Nova Délhi, na Índia, marcada para a próxima quinta-feira (7). Durante esta visita, ele irá simbolicamente assumir a liderança do G20 e promoverá uma campanha contra a desigualdade, defenderá a preservação da Amazônia, buscará o fim do conflito na Ucrânia e promoverá reformas na governança global.





Lula compartilhou sua intenção no Twitter, afirmando: "Estou indo para a Índia para participar da reunião do G20, um encontro de grande importância para o Brasil. Minha missão lá é abordar um tema que me preocupa profundamente: a desigualdade. Queremos combater a desigualdade de gênero, racial e melhorar o acesso à saúde e à educação. É fundamental que nosso mundo seja mais justo."





Esta será a primeira vez que o Brasil assume a liderança do G20, e a cúpula de líderes do grupo está agendada para o Rio de Janeiro, em novembro do próximo ano. O G20 é conhecido como um dos principais fóruns de cooperação econômica global, composto por 19 grandes economias e a União Europeia.





Durante a cúpula em Nova Délhi, que começará no próximo sábado (9), Lula participará de três reuniões de trabalho com outros líderes e também deve realizar encontros bilaterais.