Saiba quem são os famosos que eram pacientes do dentista Rafael Puglisi

Em fevereiro, Rafael compartilhou um momento engraçado durante o atendimento a Whindersson Nunes , destacando as lentes de contato dentárias que criou para o comediante. Em suas palavras: "As lentes de contato mais 'engraçadas' que eu já fiz... Valeu, parceiro!! Estamos sempre juntos, e nosso próximo encontro será nos octógonos, onde poderemos trocar algumas 'pancadas' sem preocupações, pois eu as consertarei posteriormente sem custo algum".