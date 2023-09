Entenda a condição que matou o dentista das celebridades Rafael Puglisi

Imagem: reprodução Instagram





Uma foto de um Atestado de Óbito no perfil do Instagram do Dr. Rafael Puglisi, conhecido como o dentista dos famosos, pegou de surpresa a todos. Nela constava a informação de que o referido profissional havia se acidentado em uma piscina e ao tentar mergulhar bateu a cabeça, foi socorrido mas o impacto foi grande o suficiente gerar um trauma cranioencefálico e ceifar a vida dele que tinha 35 anos e acumulava muitas conquistas profissionais e o reconhecimento de mais de 4 milhões de seguidores na internet.