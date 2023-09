Vilnius - um passeio pela Lituânia!

Vilnius (capital da Lituânia) faz parte dos países Bálticos e tem aproximadamente 600.000 habitantes estando localizada perto da fronteira com a Bielorrusia.

Visitar Vilnius sem dúvida vale a pena! Uma cidade charmosa onde destacamos abaixo algumas atrações que não podem faltar no seu roteiro:





CATEDRAL

A praça da catedral é imponente devido a arquitetura da igreja. Vale lembrar que durante a invasão soviética a Lituânia a igreja ficou fechada (1949-1988). Localizada no centro histórico é uma das igrejas mais antigas da Lituânia, remonta ao ano de 1837.





TORRE DE TV DE VILNIUS

Que tal se aventurar no alto da torre de tv e fazer a famosa “Caminhada da Esquina” (nome original Edge Walking)? Simplesmente vão conectar você a um cabo que te permite caminhar livremente na plataforma ao redor da torre a uma altura de 170 metros. A vida e a sensação de liberdade são fantásticas! Claro, você vai voltar das férias com aquelas fotos de chamar atenção!

Eles oferecem na verdade duas opções: você pode ficar apenas do lado de dentro, o que também tem uma vista bonita, ou, caso queira um pouco mais de aventura você pode fazer a Edge Walking e se conectar ao cabo! Tudo muito bem organizado e com um preço justo! Nós testamos e vale a pena!

A torre de TV de Vilnius começou a ser construída em 1974 e ficou pronta apenas em 1980.

A torre conta ainda com um restaurante! Já imaginou jantar no 55° andar da torre mais alta do país onde as mesas são colocadas em lugares estratégicos para permitir que você admire a vista da cidade da melhor forma possível?

A torre não conta apenas com a parte de diversão, mas também tem seu lado cultural. É possível encontrar um memorial em homenagem as 14 vítimas (que defendiam a liberdade) e que morreram ao redor da torre em janeiro de 1991 devido a um ataque com tanques.

Além disso, existe um Parque Históricos de Antenas! Ao comemorar o 85º aniversário de transmissão de programas de rádio, o Centro de Rádio e Televisão da Lituânia, perto da Torre de TV de Vilnius, em 13 de junho de 2011, abriu um parque histórico de antenas. Através de quatro antenas é possível lembrar o caminho que o Centro de Rádio e Televisão da Lituânia percorreu.

Website da torre você encontra no final deste artigo.





RESTAURANTE LOKYS

Imagine um cenário hipotético no qual o Brasil tenha sido invadido por outra nação séculos atrás e que o invasor privaria a população de falar sua língua, celebrar sua cultura e até mesmo impedir que as pessoas cozinhem seus pratos típicos. Imagine que a atual geração de potiguares desconhecessem a paçoca de carne de sol, a peixada à potiguar ou uma Cartola?

Sim, há povos que passaram por isto como a pequena, porém encantadora Lituânia. Procurando por um bom restaurante na cidade, chamou-me a atenção o restaurante Lokys situado no centro histórico de Vilnius. Não só pela aparência e cardápio, mas também pela história por trás do mesmo.

A entrada do restaurante foi construída no século XVIII, mas todo o restaurante tem partes construídas no século XVI, como o porão, ou mesmo no século XV. Circular pelo Restaurante já é uma experiência nos remetendo ao final da idade média e princípio da idade contemporânea.

Lokys é o restaurante familiar mais antigo de Vilnius sendo conduzido agora pela segunda geração. A chefe Rita explicou que o cardápio é construído baseado nas pesquisas de recuperação da gastronomia lituana. Como as referências são poucas, os pratos foram criados com base no inventário de alimentos dos castelos da idade média que foram encontrados. A parte difícil é que não havia receitas, somente ingredientes. Partindo dos ingredientes a chefe prepara os menus usando de criatividade e técnicas modernas para chegar a um possível prato da época.

Navegar pelo menu do restaurante, é como viajar no tempo com as indicações dos séculos de referência de criação. Este sentimento é completado pela arquitetura interna. O trabalho de recuperação histórica já valeria a pena a visita, mas o principal, e o que conta no final, é o sabor. E isto o Lokys entrega independente da história riquíssima e do nobre propósito.

Uma comida deliciosa, um ambiente extremamente agradável e atendimento de alta qualidade! Além disso, é possível ainda fazer uma degustação de cervejas ou vinhos locais! Super recomendado para quem quiser conhecer a culinária local!

Endereço do restaurante você encontra no final deste artigo.





TORRE DE GEDIMINAS

Logo atrás da catedral está a Torre de Gediminas. Subir com o plano inclinado para apreciar as ruínas e tirar uma foto da vista panorâmica foi sem dúvida uma surpresa! Esta é a última das torres (de três) que protegiam o castelo construído no século 14.

Existe ainda uma exposição na Torre de Gediminas que reflete todos os principais períodos históricos do Castelo de Vilnius, desde a resistência da Lituânia até à batalha para estabelecer a independência do moderno país atual. Visitar as ruínas é gratuíto, apenas o plano inclinado é pago.





REPUBLICA UZUPIOS

Em 1° de Abril de 1997 um bairro da cidade de Vilnius declarou sua independência. Hoje em dia eles possuem inclusive uma constituição, um presidente e também um exército com 11 homens. A República de Uzúpios conta ainda com uma moeda própria “não oficial” bem como sua própria bandeira.

A área tem aproximadamente 7 mil habitantes dos quais mil são artistas locais. Pelo seu clima boêmio é frequentemente comparada a Mont Martre de Paris. Vale a pena dar um passeio por lá. Seja para tomar um café ou ao menos para fazer uma caminhada e conhecer a região. Muito seguro, não existe a necessidade de preocupação com aspectos do segurança do local.





Nossas dicas:





RESTAURANTE LOKYS

Endereço: Stiklių str. 8, Vilnius

Website: https://lokys.lt/en/





TORRE DE TV DE VILNIUS

Endereço: Sausio 13-osios g. 10 Vilnius

Website: https://tvbokstas.lt/