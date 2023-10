Atualização: Professor de canto que empurrou idosa é indiciado, diz site.

Na semana passada, um homem de 42 anos foi oficialmente acusado de provocar ferimentos graves e negligenciar prestar socorro após empurrar uma senhora de 86 anos nos Jardins, uma área na zona oeste de São Paulo.

Segundo o relato feito no boletim de ocorrência, a vítima sofreu uma fratura no fêmur e uma lesão na cabeça devido à queda. O incidente ocorreu no final da tarde de 18 de outubro em uma calçada na Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

O homem, que atuava como professor de canto no Club Athletico Paulistano por dois anos, uma das instituições mais renomadas da região, foi demitido de suas funções após a ampla divulgação do caso.

Conforme descrito no boletim de ocorrência obtido pelo Estadão, o filho da idosa informou à Polícia Civil de São Paulo que sua mãe estava voltando sozinha do cinema quando foi surpreendida pelo homem. Ele caminhava na direção oposta na calçada, quase no ponto de encontro com a Alameda Lorena.

Segundo o depoimento, ele "deliberadamente a empurrou", causando sua queda súbita. Esse momento foi capturado por câmeras de segurança instaladas em edifícios da região. O homem olhou para a idosa caída, mas continuou a andar pela calçada.

A mulher bateu a cabeça na grade e sofreu uma "forte pancada no quadril", conforme registrado no boletim de ocorrência. Pessoas na área a auxiliaram e a levaram a uma unidade de pronto-socorro, onde foi necessário suturar cinco pontos em sua cabeça. Além disso, uma fratura no fêmur foi diagnosticada.

A vítima teve que passar por uma cirurgia na perna alguns dias após o incidente e permaneceu no hospital até o início da semana passada. O boletim de ocorrência foi formalizado no 78º Distrito Policial (Jardins), que deu início a uma investigação para apurar o caso.

A Polícia Civil conseguiu identificar o homem através das imagens das câmeras de segurança e das investigações locais. Ele já deu seu depoimento e foi oficialmente acusado de causar ferimentos graves e de negligenciar o socorro.

Ele aguardará o processo em liberdade. A equipe de reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa do acusado.

O Club Athletico Paulistano emitiu um comunicado informando que encerrou o contrato do professor de canto em 23 de outubro, o qual atuava na Diretoria Cultural desde 19 de agosto de 2021, e declarou que o profissional não mantém mais qualquer relação com o clube.





Fonte: O Segredo