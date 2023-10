Felipe & Rodrigo lançam parceria com Simone Mendes

Destaque no nicho sertanejo — e acima da média em tudo o que se propõe a fazer —, a dupla Felipe & Rodrigo, dona de hits como "Média Boa", "Novidade" e "Beijo, Fumaça e Mentira", acaba de gravar um audiovisual de peso, "Questão de Tempo". O projeto reúne nomes como Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto e Simone Mendes. Ela foi a escolhida pelos amigos para a primeira faixa divulgada do audiovisual: "Oceano", promessa de novo sucesso do trio, chega aos aplicativos de áudio às 21h desta quinta (05). Seu videoclipe estreia no YouTube no dia seguinte, às 11h.

A canção é autoral e traz Felipe como compositor principal, atuando ao lado de Edson Garcia, Victor Reis, Dani Lima e Flavinho do Kadet. A faixa conta a história de um romance acabado e os esforços para esquecer o antigo amor, com o risco de "suar um oceano" e desidratar, se necessário, para deixar para trás aquela paixão.

"Estamos felizes demais por ter gravado o nosso segundo DVD, ainda mais com a participação de uma pessoa tão especial como a Simone Mendes na música 'Oceano'. Nossa expectativa em relação a essa faixa está lá em cima. Ficou muito legal o jeito que interpretamos, foi muito bacana. Estamos ansiosos com este lançamento, espero que a galera goste. A participação da Simone veio para abrilhantar a música", afirma Rodrigo.

Segundo Felipe, a canção foi uma das últimas músicas a entrar no repertório. "Sentimos nessa música o mesmo que quando compusemos 'Erro Gostoso', primeira canção gravada pela Simone na carreira solo. Então, juntou toda aquela sensação boa de trabalho feito. O Pepato nos deu a maior força para gravarmos com a Simone. Ele mostrou a música para ela antes da gente saber, e casou perfeitamente. Não conseguimos mais enxergar 'Oceano' de outro jeito. Se Deus abençoar, essa faixa vai ser mais uma virada de chave da nossa carreira", completa o artista.

Com 14 faixas, "Questão de Tempo" foi gravado em Goiânia e traz apenas músicas inéditas. O audiovisual tem assinatura de Fernando Trevisan (Catatau) como diretor de arte e de cenografia. Eduardo Pepato comanda a produção musical.