Outubro terá programação especial com feiras de livros, artesanato, shows infantis e recreação

Dia das Crianças, Dia da Leitura e Halloween. O mês de outubro chegou junto com uma grande programação gratuita de lazer no Shopping Cidade Verde, feira de livros, recreação infantil e feiras de gastronomia e artesanato.





A abertura da agenda de eventos do mês acontece neste sábado (7) e domingo (8) com mais uma edição da Bella Feira, feira de gastronomia e artesanato que conta também com espaço kids, atrações musicais e uma apresentação especial da Turma do Mickey. Além disso, a Feira de Livros Infantis realizada em parceria com a Livraria Távola será aberta no sábado e segue até o dia 22 de outubro com uma seleção especial de títulos.





Já no dia 12 de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças e Dia da Leitura, a criançada poderá curtir um pocket show da turma do Sítio do Picapau Amarelo, passeio de trenzinho pelo shopping, além de distribuição de pipoca e algodão doce. Nos dias 14 e 15, o shopping vai receber a Feira ExpoMult, com expositores selecionados de gastronomia, artesanato e também música ao vivo, espaço kids e contação de histórias.





O encerramento da Feira de Livros acontece nos dias 21 e 22 de outubro, quando o shopping e a Livraria Távola promovem oficinas gratuitas de contação de histórias, recreação e sorteios. "Toda a programação é gratuita e foi pensada especialmente para nossos pequenos clientes. Outubro promete ser muito animado no shopping, incluindo novas edições do 'QuinTÔ no CV Garden', nosso happy hour que vai receber atrações de samba, pagode, rock e MPB toda quinta-feira", afirma Keila Araújo, gerente de marketing do shopping.





O mês será fechado com uma invasão de bruxas, vampiros e fantasmas no shopping com o Halloween do Cidade Verde. No dia 29 de outubro, a partir das 16h30, as crianças vão receber saquinhos personalizados e vão poder invadir as lojas para receber os doces. Além disso, a festa ainda terá brincadeiras com recreadores e concurso de fantasia.





Shopping celebra novas operações





Nas últimas semanas, o Shopping Cidade Verde ganhou quatro novas operações e aumentou a variedade de sua cartela de opções para os clientes. Na última semana, a Fio a Fio recebeu clientes e influenciadores para comemorar a inauguração da nova loja.





O polo de saúde do shopping ganhou a Clínica Verità Odontologia Moderna, que reúne profissionais das áreas diversas da odontologia, como prótese, estética, odontopediatria, implantodontia e prótese.





Também foram inauguradas a Glass4You, ótica com grande variedade de armações e estilos, e a Provanza, marca mineira com produtos voltados para o bem estar, com linhas de cosméticos, aromatizadores, difusores, perfumes e infusões para chás.