ClickBus participa das Maiores do Transporte & Melhores do Transporte

A ClickBus, maior plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, é uma das patrocinadoras do evento Maiores do Transporte & Melhores do Transporte 2023. A premiação acontece nesta terça-feira, 28 de novembro, no Transamerica Expo Center Norte em São Paulo. O evento reúne as maiores empresas do setor para anunciar as participantes do ranking das premiadas.





A premiação tem mais de 30 anos de tradição e reúne dados dos balanços anuais das empresas que participam do ranking. A premiação avalia empresas em todos os modais de transporte do setor (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial) e apresenta também as melhores empresas de implementos, carrocerias, pneus, logística e de soluções para o segmento de transporte.





Sobre a ClickBus