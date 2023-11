"Imbecil que se acha Deus” diz Bolsonaro sobre Dino

IMAGEM: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) expressou críticas à nomeação do Ministro da Justiça, Flávio Dino, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro compartilhou um vídeo em suas redes sociais no qual se refere a Dino como um "imbecil que se acha Deus".

Assim como Lula, Bolsonaro também indicou seu então ministro da Justiça, André Mendonça, para o STF. O sucessor de Bolsonaro, Anderson Torres, que ocupou o cargo de ministro da Justiça, encontra-se atualmente detido.

Além de Mendonça, Bolsonaro também indicou Nunes Marques, resultando em duas nomeações de ministros para a Suprema Corte.

A nomeação oficial de Dino foi confirmada nesta segunda-feira (27), e a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está agendada para 13 de dezembro.

Dino atuou como governador do Maranhão de 2015 a 2022, período durante o qual manteve uma relação contenciosa com Bolsonaro. Os atritos entre os dois não são novos; em 2022, Bolsonaro insinuou que Dino era um "comunista gordo", fazendo uma associação peculiar entre líderes de países comunistas e seu peso corporal.