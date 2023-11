Gramado Parks anuncia retomada da obra no resort Aquan em Foz do Iguaçu

Abrigando uma das Maravilhas Naturais da Humanidade e estando na divisa de três países, Foz do Iguaçu é, sem dúvidas, um dos destinos mais incríveis do Brasil. Rodeado por uma exuberante natureza, a cidade será a casa de mais um empreendimento da Gramado Parks, o Aquan, lançado em 2019. As obras estavam pausadas devido ao período de isolamento imposto pela Pandemia Mundial da COVID19 e o decorrente impacto financeiro vivenciado em todo setor turístico. A retomada das obras é um marco importante na jornada de reestruturação que a empresa vem passando.





O hotel será construído às margens da Av. das Cataratas, próximo à entrada do aeroporto, bem perto do Parque Nacional do Iguaçu. Com 31 mil m² de área construída, três torres e 362 apartamentos o empreendimento já está sendo comercializado com foco nas férias em família. "É com muito otimismo que retomamos as obras desde importante projeto, que será o primeiro resort da empresa lançado fora de Gramado, onde a empresa já opera mais de mil quartos hoteleiros em 3 dos melhores hotéis da cidade", explica o CEO da Gramado Parks, Ronaldo Costa Beber.





"O principal conceito do projeto vem dos elementos da natureza. Foz do Iguaçu tem como principal atração uma das 7 maravilhas naturais do planeta. Buscamos representar esta conexão com a água em todos os detalhes, principalmente na fachada. Ao chegar no local, o visitante irá se deparar com uma sequência de quedas d'água que caem sobre a cobertura de vidro, desaguando nas piscinas cercadas pela vegetação. O empreendimento abraça e resplandece todos os encantos que apenas um destino como Foz do Iguaçu pode proporcionar", ressalta Beber.