Natal disponibiliza 30 vagas em curso gratuito para formação de cuidadores de idosos

A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (Semtas) de Natal está oferecendo 30 vagas para um curso gratuito de cuidadores de idosos. As inscrições, segundo o portal G1 , estão abertas até 23 de novembro e podem ser realizadas no Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (CMTE) do Alecrim.





Os interessados em participar do curso devem ter mais de 18 anos, ensino fundamental I completo e preferencialmente residir em Natal. Experiência na área não é requisito. O início das aulas está programado para 27 de novembro.





Para se inscrever, é necessário apresentar cópias e originais do comprovante de residência, declaração de escolaridade e documento de identidade com foto (RG, CPF ou CNH). A inscrição deve ser feita pessoalmente no CMTE do Alecrim.





O curso terá uma carga horária total de 180 horas, de segunda a sexta-feira, abordando temas como envelhecimento humano, saúde do idoso, alimentação e nutrição, comunicação, lazer, recreação, noções de primeiros socorros, higiene, conforto, afeto e qualidade de vida, além das principais doenças relacionadas ao envelhecimento, entre outros.





As aulas ocorrerão no período noturno, das 18h30 às 21h30, no Núcleo de Desenvolvimento Social (NDS), localizado em Lagoa Seca, Zona Sul de Natal.