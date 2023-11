Professores comentam tema da redação do Enem e como alunos foram preparados





O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 foi: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". Para os professores do Colégio Monte, um tema interessante e que foi trabalhado em sala de aula, com os alunos da 3ª Série do Ensino Médio. Os estudantes discutiram o eixo temático em sala, além do preparo de cada aluno na Mentoria de Redação, que foi desde a parte estrutural de escrita, reescrita, encaminhando para construção dos argumentos.









Para o professor de redação, Luís Reis, foi um tema não perceptível. "A prova mostrou mais uma vez um tema totalmente invisibilizado e o incluiu no pensamento da geração que está entrando na universidade e que, de alguma forma, poderá alterar esse quadro atual". O professor ainda acrescenta que: "As pessoas, apesar de serem cuidadas o tempo todo, não se dão conta que ali existe, na verdade, uma história de renúncia, muitas vezes. O tema foi essencial para evidenciar mais um problema da sociedade que tem base na construção histórica do nosso país. Trabalhamos com nossos alunos, por exemplo, o viés da desvalorização, falta de equidade salarial, falta de políticas públicas voltadas à mulher no âmbito laboral e pessoal, tudo isso com base em filmes, como 'que horas ela volta', ou até mesmo o livro 'Quarto de despejo', de Carolina Maria de Jesus.", exemplifica Luís Reis.





Na opinião da diretora pedagógica do Colégio Monte, Mônica Guimarães, o tema traz reflexões importantes: "Talvez se o trabalho doméstico, e o cuidado da mulher com o seu lar e seus entes fossem reconhecidos, não estaríamos enfrentando tantos problemas de falta de limites, educação terceirizada, desorganização do núcleo familiar. É importante refletirmos sobre o porquê de estarmos enfrentando tantos problemas com os adolescentes que ficam cada vez mais isolados, sofrendo de ansiedade, depressão. Na minha percepção, a ausência de uma figura central contribui substancialmente para isso. O papel da mulher por sua essência é decisivo na criação de filhos emocionalmente mais seguros."