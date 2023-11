Natal (RN), 24 de novembro de 2023





RN recebe agentes de viagens de todo o Brasil





A visita é fruto da campanha cooperada com a Operadora Via Capi





A Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), visando a divulgação do Rio Grande do Norte para o período do verão que se aproxima, recebeu o famtour nacional da Via capi em terras potiguares.





A iniciativa é uma parceria com A Via Capi, operada de turismo do Rio de Janeiro que promove o famtour com 12 agentes de viagens do país para conhecerem os produtos turísticos potiguares. Durante o período de estadia, os visitantes irão conhecer Touros, São Miguel do Gostoso, Maracajaú, Pipa e Genipabu.





Para Roberta Duarte diretora-presidente da Emprotur, o famtour é importante para que os agentes de viagens se familiarizem com o destino para que possam oferecer o produto aos clientes da melhor forma possível. "Nós estamos entrando na alta estação, então essa parceria é muito importante para divulgarmos o Rio Grande do Norte como um dos mais importantes destinos para o verão", pontua.