Ana Hickmann e Alexandre: Polêmica do vinho

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, alegou que a apresentadora teria consumido uma quantidade significativa de vinho no dia em que ocorreu o incidente de violência doméstica, tema que será abordado em sua entrevista no Domingo Espetacular da Record, neste domingo (26).



Em uma entrevista à revista Quem, o empresário afirmou sentir-se injustiçado por sua ex-mulher. Ele argumentou que a ingestão de uma garrafa de vinho tinto em um dia de calor intenso não é comum, observando que, nas últimas vezes em que Ana consumiu álcool, ela tornou-se extremamente agressiva com ele em público. Correa alega ter sido humilhado várias vezes por Ana Hickmann após ela ingerir álcool, e relaciona o comportamento agressivo ao consumo de bebidas alcoólicas.



O empresário continua explicando que a discussão teve início devido ao descontrole emocional de Ana Hickmann, que, segundo ele, estava embriagada devido ao consumo de álcool. Ele nega ter ameaçado dar uma cabeçada na ex-mulher, argumentando que estava muito próximo dela ao pressioná-la contra a parede.



Correa classifica a alegação como absurda, questionando como seria possível ameaçar dar uma cabeçada estando a apenas alguns centímetros de distância ao pressioná-la. Ele menciona a física para argumentar que, ao pressionar alguém, a cabeça estaria a poucos centímetros, tornando a ameaça impraticável.