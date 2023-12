Mossoró está entre as cidades com maiores taxas de homicídio do Mundo, Salvador está na lista

Imagem: Wikimedia Commons (Mossoró)





Um levantamento do "Consejo Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, publicado, também, no portal R7 trouxe um dado alarmante para o RN. Uma lista onde mostra as 20 cidades do mundo com as maiores taxas de homicídio.





Municípios de México, Brasil, Estados Unidos, Jamaica e Haiti lideram a lista dos 50 lugares mais violentos do mundo, devido às elevadas taxas de homicídio, conforme aponta o levantamento anual da organização não governamental mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Abaixo estão as primeiras 20 posições do ranking:





20ª — Porto Príncipe (Haiti) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 54,75





19ª — Salvador (Bahia/Brasil) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 56,68





18ª — Região metropolitana de Mandela Bay (África do Sul) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 56,99





17ª — Baltimore (EUA) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 57,76





16ª — Kingston (Jamaica) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 58,46





15ª — Durban (África do Sul) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 59,37





14ª — Cuernavaca (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 60,20





13ª — Irapuato (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 61,20





12ª — Cidade do Cabo (África do Sul) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 63





11ª — Mossoró (Rio Grande do Norte/Brasil) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 63,21





10ª — Acapulco (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 65,55





9ª — Ciudad Juárez (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 67,69





8ª — Nova Orleans (EUA) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 70,56





7ª — Uruapan (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 78,26





6ª — Celaya (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 99,64





5ª — Tijuana (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 105,12





4ª — Zacatecas (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 134,62





3ª — Ciudad Obregón (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 138,23





2ª — Zamora (México) Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: 177,73