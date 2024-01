Awe Hotels participa do Fitur 2024

A feira internacional para o trade de turismo, acontece em Madrid de 24 até 28 de janeiro e contará com a importante presença do exclusivo refúgio





O exclusivo refúgio AWE Colonial que está localizado ao norte da Espanha, na província de Castilla y León, participará da Fitur 2024, importante feira para o trade de turismo que acontece de 24 a 28 de janeiro, em Madrid. A participação do AWE na Fitur, representa a intenção do hotel de estar cada vez mais presente nos principais eventos do mundo, além de estreitar os laços comerciais com o mercado internacional.





A Fitur é o ponto de encontro global dos profissionais do turismo e a principal feira para os mercados receptivos e emissores da América Latina, por este motivo, a participação do AWE se torna tão importante. Em 2023, a feira atraiu um total de 222 mil participantes, o que representa um crescimento de 99,6%, quase o dobro de 2022. E para este ano, também promete ser um sucesso.





Sobre o AWE Colonial





Situado a 337 km de Madrid aos pés da cordilheira Cantábrica e a cerca de 775 km de Barcelona, é possível acessar o Awe através de uma viagem de carro com duração de aproximadamente 3 horas. O trajeto o levará por paisagens lindíssimas em rodovias conservadas e bem sinalizadas. Tudo para que os hóspedes já sintam o entorno deste lugar privilegiado na Espanha a que terão acesso. O AWE é uma forma de experimentar a Europa a partir de outra perspectiva, como uma forma de se conhecer e se reconhecer. Realizar uma exploração profunda, ajustada e honesta. Entre as experiências oferecidas de forma totalmente personalizada, que de fato serão ideais para cada hóspede, vale destacar o Caminho Esquecido de Santiago, um percurso antigo com milhares de histórias que ao explorar essa rota de peregrinação, o passeio se torna um dos mais autênticos e deslumbrantes. Além de proporcionar uma renovadora conexão com a natureza local.





