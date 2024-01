Essa adolescente quase fica cega após seguir dicas de beleza do TikTok

Imagem: R7/ Daily





Amelia Gregory, uma adolescente de 13 anos de Cheshire, Inglaterra, quase perdeu a visão ao seguir conselhos de cuidados com a pele de uma influenciadora no TikTok. Seguindo um vídeo que recomendava uma máscara com retinol e outro produto contendo ácido fraco, a combinação causou uma queimadura química e resultou em uma infecção bacteriana na pele de Amelia.