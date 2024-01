O que aconteceu com João Carreiro, ícone do sertanejo que morreu aos 41 anos

Imagem: reprodução instagram





Morreu aos 41 anos o cantor sertanejo João Sérgio Batista Corrêa Filho, conhecido como João Carreiro, nesta quarta-feira (3). O artista passou por uma cirurgia cardíaca para trocar a válvula do coração, mas não resistiu. Antes do procedimento, João explicou a um amigo que precisava lidar com um 'sopro' no coração, tecnicamente chamado de Prolapso da Válvula Mitral.





Nascido em Cuiabá, Mato Grosso, em 24 de novembro de 1982, João Carreiro era apaixonado por música sertaneja desde a infância. Seu nome artístico era uma homenagem a Tião Carreiro, da dupla Tião Carreiro & Pardinho. Ele se formou em Administração de Empresas, mas optou por seguir a carreira musical, destacando-se não apenas como intérprete, mas também como compositor.





O cantor enfrentou períodos difíceis em sua vida, afastando-se dos palcos devido à depressão e ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). Em entrevistas, João revelou que, durante sua luta contra o TOC, tinha pensamentos recorrentes com imagens de tragédia e sentia-se julgado pelas pessoas ao seu redor.





João Carreiro estava em meio a uma cirurgia cardíaca quando ocorreram complicações, levando-o a um estado grave. Apesar de sua esposa inicialmente relatar que o coração estava funcionando com a nova válvula, a situação piorou, resultando na trágica perda do cantor.





A morte de João Carreiro causou comoção no meio musical, com colegas e fãs expressando tristeza e solidariedade. Renato Sertanejeiro, conhecido no mundo sertanejo, compartilhou informações detalhadas sobre o procedimento cirúrgico e a evolução do estado de saúde do artista em suas redes sociais.