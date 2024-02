Católicos também serão arrebatados?

A doutrina do arrebatamento é uma interpretação teológica que varia entre diferentes denominações cristãs. Não há um consenso absoluto sobre todos os detalhes do arrebatamento, e as interpretações podem diferir entre as tradições religiosas.





No catolicismo, o termo "arrebatamento" não é usado da mesma forma que em algumas denominações protestantes. A Igreja Católica ensina que haverá uma segunda vinda de Cristo, mas não necessariamente na forma como é descrita em algumas interpretações protestantes do arrebatamento, onde os crentes são arrebatados antes de um período de tribulação.





Em vez disso, a doutrina católica ensina que, na segunda vinda de Cristo, todos os mortos serão ressuscitados e todos os vivos serão transformados, e então haverá o julgamento final. Essa visão é baseada em passagens bíblicas como as encontradas em 1 Tessalonicenses 4:16-17 e 1 Coríntios 15:51-52, mas a interpretação dessas passagens pode variar.





Portanto, embora os católicos acreditem na segunda vinda de Cristo e no julgamento final, a ideia específica de um arrebatamento pré-tribulacional não é uma parte central da doutrina católica, no entanto, já que os protestantes acreditam que a condição para ser arrebatado é a fé em Jesus Cristo como Salvador pessoal isso significaria que os católicos seriam arrebatados assim como qualquer um que fosse considerado filho de Deus, pela fé e que reconhecesse que Ele morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou dos mortos, e confiar nele para a salvação.