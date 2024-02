Esse suco pode ajudar a matar uma bactéria, saiba qual

Um recente estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, revelou que o suco de tomate possui propriedades capazes de combater as bactérias da salmonela, uma das principais causadoras de intoxicação alimentar.





Os resultados desta pesquisa foram publicados na revista científica "Microbiology Spectrum" em 30 de janeiro de 2023.





Os cientistas constataram que o suco de tomate é particularmente eficaz contra uma variante específica da bactéria, a Salmonella enterica do sorotipo Thyphi, que pode ocasionar febre tifoide quando entra na corrente sanguínea.





Em experimentos realizados, o suco de tomate fresco foi adicionado a uma cultura de bactérias, resultando na eliminação das mesmas após 24 horas de contato.





Além disso, os pesquisadores identificaram no genoma do tomate dois peptídeos com potente atividade antimicrobiana, capazes até mesmo de eliminar uma cepa de Salmonella resistente a antibióticos. Um modelo computacional desenvolvido pelos cientistas demonstrou que esses peptídeos conseguem romper as membranas das bactérias em apenas 45 minutos.





Os resultados deste estudo ressaltam a importância de uma dieta rica em frutas e vegetais para a saúde pública, especialmente em regiões onde a febre tifoide é um problema significativo, como no Paquistão, onde é frequentemente transmitida devido à falta de saneamento adequado.





Embora promissores, os autores da pesquisa destacam a necessidade de mais estudos para explorar detalhadamente os mecanismos pelos quais o suco de tomate atua contra a Salmonella, bem como para avaliar seu potencial como estratégia de prevenção ou tratamento da intoxicação alimentar causada por essa bactéria.