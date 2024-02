O que é arrebatamento, citado na polêmica entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo

Origem do Conceito

A palavra “arrebatamento” vem do latim “rapturo”, que significa “pegar” ou “remover”. O termo é usado para descrever a ascensão repentina e dramática dos cristãos ao céu. A ideia é derivada de várias passagens do Novo Testamento, incluindo 1 Tessalonicenses 4:16-17 e 1 Coríntios 15:51-52.

Interpretações do Arrebatamento

Existem várias interpretações do arrebatamento dentro do cristianismo. Alguns acreditam que ele ocorrerá antes da Grande Tribulação, um período de sofrimento e angústia descrito no livro do Apocalipse. Outros acreditam que o arrebatamento ocorrerá no meio ou no final da Grande Tribulação.

Controvérsias e Debates

O conceito de arrebatamento é objeto de muito debate e controvérsia. Alguns cristãos não acreditam no arrebatamento, vendo-o como uma interpretação literalista e futurista das Escrituras que não é apoiada pelo texto bíblico ou pela tradição cristã. No entanto, para muitos, o arrebatamento é uma parte central de sua fé e esperança para o futuro.

Conclusão

O arrebatamento é um conceito complexo e multifacetado com uma rica história de interpretação e debate. Embora não seja universalmente aceito por todos os cristãos, continua a ser uma crença significativa para muitos e um tópico de estudo contínuo para teólogos e estudiosos da Bíblia.

Ivete Sangalo estava percorrendo o circuito Dodô (Barra-Ondina) quando se deparou com Baby, que estava em um evento nas proximidades. As duas artistas iniciaram uma interação, e durante a conversa, Baby mencionou a chegada do apocalipse.





"Todos devem ficar atentos, pois estamos adentrando no apocalipse, o arrebatamento pode ocorrer em um intervalo de cinco a 10 anos. É crucial buscar o Senhor enquanto ainda é possível encontrá-lo", disse Baby tanto para Ivete quanto para os foliões presentes no local.





Em resposta, Ivete declarou: "Eu não vou permitir que isso aconteça, porque não há um apocalipse garantido quando enfrentamos o apocalipse".





Baby, então, solicitou a música "Eva", que aborda o tema do fim do mundo em sua composição. No entanto, Ivete optou por não atender ao pedido.





"Eu vou cantar uma música que enfrenta isso, porque Deus está enviando essa mensagem agora. É a mensagem de Jesus. A força de Deus é superior a qualquer decreto, a qualquer energia. Pois Ele [Deus] é a mais poderosa de todas as energias", defendeu Ivete antes de começar a cantar a música que está entre as mais cotadas para o título de "música do carnaval".





Além do encontro com Baby e desse diálogo inesperado com a cantora, Ivete Sangalo vivenciou outros momentos durante o desfile do bloco Coruja, que saiu com cerca de três horas de atraso. Diante dessa situação, a cantora subiu no trio para tentar acalmar os fãs.