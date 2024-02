Dia de Combate ao Câncer: saiba como acessar os serviços da Liga Contra o Câncer

O Dia Mundial de Combate ao Câncer é celebrado neste domingo (4). Uma das principais causas de morte no Brasil, a doença deverá ter 11.460 novos diagnósticos em 2024 no Rio Grande do Norte, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca). A Liga Contra o Câncer recebe a maior parte dos pacientes do estado e conta com equipe e estrutura que atendem todo o tratamento, da triagem até a alta total.

Com o diagnóstico confirmado, o paciente é encaminhado pelo médico para uma das unidades da instituição: Cecan, Policlínica e Hospital Luiz Antônio, em Natal, ou Hospital Oncológico do Seridó, em Caicó, onde fará o tratamento. O agendamento para consultas e procedimentos pode ser feito por telefone pelo número (84) 4009-5600 ou por WhatsApp (84) 4009-5601. A instituição recebe pacientes através do Sistema Único de Saúde (SUS), da saúde complementar e rede privada.

Para ser atendido pela Liga, o paciente deverá ser encaminhado por um médico e referenciado com informações sobre seu histórico de saúde para o serviço de triagem. Esse atendimento acontece presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h, no Hospital Luiz Antônio, e online, que pode ser solicitado através do endereço https://triagem.liga.org.br/ . Já a triagem de lesões suspeitas na mama ocorre no Centro Avançado de Oncologia (CECAN), de segunda-feira a quinta-feira, das 7h às 10h. Atualmente, mais de 600 triagens são realizadas, em média, por mês na Liga.

"Somos o único Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Rio Grande do Norte, unindo os mais eficazes métodos de diagnóstico e tratamento com a essência acolhedora e humanizada da nossa equipe de médicos, colaboradores e voluntários", afirma Roberto Sales, superintendente da Liga. Apenas em 2023, foram mais de 1 milhão de procedimentos realizados em todas as unidades.





A Liga Contra o Câncer





Com 74 anos de atuação, a Liga Contra o Câncer é uma das principais referências do país no tratamento oncológico, aliando o alto nível da sua equipe multidisciplinar, o acolhimento e humanização e o investimento em pesquisa e inovação. Além das quatro unidades já em funcionamento, a Liga está em fase de conclusão das obras do Hospital Oncológico Pediátrico, no bairro do Alecrim, e do Centro de Diagnóstico e Ensino em Currais Novos.





Já no campo educacional, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação (IEPI) é referência na promoção e incentivo a investigação científica e estímulo ao desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas. Junto ao trabalho desenvolvido pela Pesquisa Institucional, o Centro de Pesquisa Clínica da Liga tem reconhecimento internacional na condução de ensaios clínicos multicêntricos para descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e identificar reações adversas a novos produtos.