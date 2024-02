Você é ou conhece um idoso? Muitas pessoas tiveram sucesso nessa fase da vida o que prova que o idoso pode ser muito produtivo e que a idade é apenas um detalhe. Pra acabar com esse tabu, nós te apresentamos o ebook do idoso. Um guia da Saúde até as finanças, incluindo dicas para melhorar a saúde mental, atividades para manter a mente ativa, gerenciar estresse e cuidar das finanças.





Veja o Vídeo: