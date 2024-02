Ex-diretor da PRF é reprova na OAB, após ser liberado por Moraes para fazer a prova

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil



O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que está detido desde agosto do ano passado sob acusação de interferência nas eleições de 2022, foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No entanto, Vasques, que tentava obter a carteira de advogado pela OAB do Distrito Federal, foi reprovado na segunda fase do exame.