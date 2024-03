59% dos entrevistados em uma pesquisa, pretende gastar até R$ 100 em presentes nesta Páscoa

De acordo com os dados obtidos pela plataforma de pesquisa TIM Ads, a tradição de presentear durante a Páscoa permanece em alta, com 74% dos entrevistados expressando sua intenção de seguir essa prática. A pesquisa também revela que 59% dos entrevistados planejam gastar até R$ 100 em presentes.





Dentre as opções de presentes, 23% dos participantes têm a intenção de adquirir os tradicionais Ovos de Páscoa, enquanto outros 23% optarão por diferentes tipos de chocolates, e 10% escolherão lembranças ou presentes artesanais, demonstrando uma variedade de escolhas na hora de presentear.





Os consumidores mostram preferência por opções mais acessíveis, evidenciando sua preocupação em buscar economia sem abrir mão da tradição de presentear durante a Páscoa. Na pesquisa, 56% dos entrevistados afirmaram estar pesquisando em lojas físicas (supermercados, atacadistas e pequenos comércios), enquanto 19% estão realizando suas compras por meio de lojas online. Além disso, visando descontos, 46% pretendem efetuar o pagamento em dinheiro ou através do PIX, em comparação com os 18% que planejam utilizar o cartão de crédito.





Essas estratégias refletem a atenção do consumidor brasileiro em buscar economia sem abrir mão do ato de presentear durante a Páscoa. Segundo Leonardo Siqueira, Diretor de Data Monetization da TIM, "em um mundo impulsionado por dados, o TIM Ads vai além de ser apenas uma ferramenta de pesquisa, transformando-se em uma plataforma que não só coleta dados precisos, mas também se posiciona como um catalisador essencial para a compreensão das dinâmicas sociais", ressalta o executivo.





A pesquisa foi conduzida entre os dias 5 e 11 de fevereiro, com um total de 64.532 mil respondentes. Os participantes contribuíram voluntariamente em troca do recebimento de bônus de internet. A amostra é predominantemente jovem, com 76% dos participantes tendo até 35 anos de idade.





Sobre o TIM Ads





O TIM Ads é uma plataforma destinada a realizar levantamentos rápidos a partir da base de 38,9 milhões de clientes pré-pagos da TIM, os quais são recompensados com bônus de dados e recargas.





Essa ferramenta de negócios online proporciona resultados em tempo reduzido, sendo utilizada por clientes corporativos e organizações sociais para estudar públicos-alvo, inclusive de maneira georreferenciada, com o intuito de pesquisar comportamentos, necessidades, desejos e a validade de soluções para a sociedade e o mercado.