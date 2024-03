Arnold Schwarzenegger passa por procedimento de colocação de marca-passo

Arnold Schwarzenegger abordou sua saúde durante uma entrevista no podcast "Arnold's Pump Club", revelando ter passado por uma cirurgia para a colocação de um marca-passo. O renomado astro do cinema assegurou aos fãs que estava se sentindo "muito bem".





"Na última segunda-feira, submeti-me a uma cirurgia para adquirir um pouco mais de mecanização: obtive um marca-passo. Em primeiro lugar, quero tranquilizar a todos de que estou indo muito bem! Realizei a cirurgia na segunda-feira e, na sexta-feira seguinte, já estava participando de um evento com minha amiga Jane Fonda", iniciou o artista.





Arnold prosseguiu: "Ninguém poderia imaginar que eu havia iniciado a semana com uma intervenção cirúrgica. Todos os médicos e enfermeiros cuidaram de mim com grande zelo, tornando a cirurgia o mais indolor possível". O célebre ator já havia passado por duas cirurgias cardíacas para substituir válvulas pulmonares.





O filho de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, de 26 anos, explicou sua decisão de não adotar o sobrenome do pai. Em uma recente entrevista concedida ao programa de TV britânico "Good Morning Britain", o jovem compartilhou as motivações por trás de sua escolha, revelando o desejo de seguir seu próprio caminho na carreira.





Questionado sobre o motivo de não utilizar o sobrenome Schwarzenegger, o filho famoso respondeu com determinação: "Sim, é uma boa pergunta. Acredito que meu principal argumento é que estou buscando realizar as coisas sob meus próprios termos, construindo minha carreira com minha própria determinação e ética de trabalho. Estou fazendo tudo por conta própria".