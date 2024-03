Estes suplementos podem reduzir o risco de demência, sugerem pesquisadores

Imagem: Divulgação (Pixabay)





Pesquisa da Universidade de Oxford sugere combinação de suplementos contra encolhimento cerebral, potencialmente reduzindo demência em até 73%.





Estudo publicado no The American Journal of Clinical Nutrition, validado em vários países. Certos fatores de risco para demência são inalteráveis, mas nutrientes, vitaminas e antioxidantes podem ser eficazes.





Suplementos como complexo B e ômega-3 podem oferecer benefícios significativos. Testes com idosos mostraram que a suplementação de vitaminas B resultou em redução de 73% no encolhimento cerebral.





Efeito comparável a participantes sem declínio cognitivo. Vitaminas B mostraram-se mais eficazes que tratamentos medicamentosos existentes. No entanto, efeito positivo das vitaminas B foi observado apenas em participantes com altos níveis de ômega-3 no sangue.





Com casos de demência estimados para triplicar até 2050, medidas preventivas são vitais. Demência abrange várias condições que afetam o cérebro, resultando em perda gradual de habilidades cognitivas e sociais.





Danos às células cerebrais estão entre as causas. Fatores de risco incluem idade, histórico familiar, hipertensão, obesidade, sedentarismo, diabetes e tabagismo.