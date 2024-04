Notícia atualizada: O que aconteceu com o ônibus desgovernado que atingiu procissão em Pernambuco

Micro-ônibus causa tragédia em procissão de Páscoa em Jaboatão dos Guararapes, PE

Um micro-ônibus desgovernado atingiu fiéis durante uma procissão no bairro Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, na tarde deste domingo de Páscoa, deixando quatro mortos e mais de 20 feridos, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O veículo perdeu o freio enquanto descia uma ladeira próxima à Igreja do Perpétuo Socorro, onde a procissão estava em andamento, relatam testemunhas.





O micro-ônibus, que operava uma linha de transporte municipal, saiu da praça do terminal de ônibus de Marcos Freire em direção à igreja, mas acabou causando a tragédia. O motorista fugiu do local após o acidente, sendo identificado posteriormente pelas autoridades locais. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o caos gerado pelo incidente, com pessoas feridas no chão e a comoção dos presentes.





As vítimas foram socorridas por equipes do Samu e encaminhadas para unidades de saúde da região metropolitana do Recife, incluindo o Hospital da Restauração. Autoridades locais e estaduais manifestaram solidariedade às vítimas e seus familiares, enquanto a Arquidiocese de Pernambuco exigiu uma investigação rigorosa sobre o ocorrido.





O acidente, que abalou a comunidade local e despertou comoção nas redes sociais, está sob investigação das autoridades competentes, que buscam determinar as circunstâncias exatas que levaram à tragédia. O domingo de celebração da Páscoa, que deveria ser de fé e renovação, transformou-se em luto e dor para os envolvidos neste trágico evento.