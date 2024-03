Bactéria rara e letal causa preocupação em especialistas após surto de infecções no Japão

Imagem Ilustrativa





No Japão, a crescente preocupação com as infecções por uma bactéria rara atinge níveis alarmantes, com taxas de mortalidade atingindo 30%. Especialistas estão em corrida contra o tempo para identificar a causa desse surto.





A bactéria responsável é o Streptococcus pyogenes, mais conhecido como estreptococo do grupo A (GAS), sendo apelidado no Japão como 'bactéria devoradora de carne'. Esta bactéria se espalha rapidamente pelo corpo, desencadeando febre, falência de órgãos e necrose, resultando na morte do tecido corporal.