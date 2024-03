Patu: Quem vai contra o Doutor? O "Agnelo do Oeste"

Imagem: Reprodução Redes Sociais

Patu, cidade que dista 321 km da capital do estado, vive e respira política. E não foi para menos que na noite desta sexta-feira (15) o oeste potiguar não falava de outra coisa senão do lançamento dos prefeitáveis de Rivelino Câmara (atual mandatário da cidade).

Câmara utilizou as redes sociais para oficializar a "pré-candidatura" e anunciou o ex-prefeito Dr. Ednardo Moura, como sendo o cabeça da chapa junto com a atual presidente da Câmara, a vereadora Lucélia Ribeiro, como vice.



Entusiasmo x desânimo





Por um lado, o anúncio entusiasmou tanto a cidade que já começava a ouvir buzinas e fogos, e teve até quem relembrasse velhos jingles da campanha do "Doutor" que ´tem uma tradição política no município desde a década de 80.

Por outro lado, deixou membros do grupo de Rivelino insatisfeitos, e explicamos.

Acontece que no meio de todo esse anúncio, muitos nomes ficaram "de fora". E podemos citar alguns: o "sempre" correligionário Rubinaldo Maia, o vereador e ex-presidente da Câmara Suetôneo Moura, os filhos do ex-prefeito Posidônio Queiroga, Thiago e Thácio, sem contar o atual vice-prefeito Gilberto Moura.

Imagem: Reprodução Redes Sociais - Montagem Diário Potiguar





Não podia ser diferente?

Embora existam muitos insatisfeitos do grupo, a situação política que Rivelino se encontra, entre a "cruz e a espada", não o deixou decidir muito e o fez possivelmente pular etapas e partindo para o plano que provavelmente seria o "Plano C" ou "D" (de Doutor)





Imagem: Reprodução redes sociais





Acontece que quem acompanha de perto a política de lá sabe que o desejo interior de Rivelino sempre foi de "andar sozinho" sem o peso de ter sido "adotado" politicamente por Ednardo e seu grupo.





Apesar de nas suas falas ele sempre pincelar a liderança de Moura, na prática sempre quis alçar voos mais altos e tentar "se livrar" da alcunha de liderado e se tornar liderança.





Mas a história não está beneficiando "Riri" como alguns o chamam na cidade, afinal, ou Câmara anunciava o apoio a Ednardo como um fato novo, por sempre possuir laços estreitos politicamente, quase como um filho adotivo com mais influência que os filhos biológicos do doutor, ou teria que ver a prefeitura sair de seu controle ficando o caminho aberto para nomes como Suetôneo que recentemente, segundo a imprensa do RN, "abriu" com ele. Mas há quem diga que existem fatos "obscuros" envolvidos na escolha.





Imagem: Divulgação Redes Sociais





Dr. Ednardo Moura - O "Agnelo" de Patu





Só quem vive de perto a política daquela cidade sabe que o peso deste anúncio é muito grande, afinal, o Dr. Ednardo é uma figura querida no município e região e se fossemos realizar uma comparação seria justamente com Agnelo, ex-prefeito de Parnamirim que mesmo depois da terceira idade recebia o apoio da população.





O fato de Ednardo ser uma figura emblemática traz MUITA dificuldade para a oposição, afinal, quem iria contra o Doutor.





A situação é tão complicada que até os correligionários citados nessa matéria, mesmo "insatisfeitos" são praticamente obrigados a aceitar a candidatura de Ednardo e "bater continência" afinal quem iria sair com a imagem "queimada" por trair um "idoso" do seu próprio grupo, que é querido e com grande história na cidade. Difícil, né?





Segundo fontes do Diário Potiguar após o anúncio teve membro da oposição disparando um: "agora lascou" em referência ao desafio que é para lançar nomes fortes o suficiente para vencer as eleições municipais.

Possíveis fatos obscuros que nortearam a decisão

Há quem diga que Rivelino não queria anunciar Dr. Ednardo agora, mas sim Lucélia. Segundo informações, a confirmar, existem motivos "possivelmente escondidos" e ainda a revelar que colocavam Lucélia como plano "A" do prefeito desde o início. Embora esse fato da preferência por ela não ser novidade para ninguém, algo não ficou muito esclarecido nessa "pressa" de pular para o plano do Doutor.





O fato é que, com ou sem Rivelino, Dr. Ednardo já andava dando sinais de sua candidatura. Vários vídeos nas redes sociais e as famosas "visitas de 4 em 4 anos" que ele estava fazendo aos "amigos" (político, fazendo politicagem),