Revelada verdura que possui mais vitamina c que a laranja e regula o intestino, conheça qual

Quando se fala em vitamina C, muitas vezes a laranja vem à mente. No entanto, no quesito de ser a "rainha da vitamina C", a couve supera com folga.



Esta verdura oferece 200% da necessidade diária de vitamina C em apenas 100 gramas. Além desse nutriente, a couve é rica em uma variedade de outros elementos essenciais, tornando-se uma poderosa aliada na batalha contra o envelhecimento e o surgimento de doenças crônicas.