Saiba o que aconteceu com os pés de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo é uma sensação nas redes sociais, não pelo triunfo de sua equipe, mas pelo que aconteceu após o jogo, quando compartilhou uma foto em sua conta do Instagram enquanto descansava no luxuoso St Regis, na Arábia Saudita, recuperando-se fisicamente para o próximo desafio.

O astro português, de 38 anos, nunca imaginou que sua foto causaria alvoroço entre seus mais de 625 milhões de seguidores. Na imagem, ele está deitado com um aparelho que cobria todas as suas pernas, exceto os pés. "Recarregando", escreveu na legenda junto com um emoji de bateria.

No entanto, o que chamou a atenção dos fãs não foi o dispositivo em si, mas o estado de seus pés, visivelmente inchados e machucados. É importante destacar que o ex-jogador do Real Madrid, que está no futebol profissional há mais de duas décadas, é conhecido por manter um rigoroso regime físico.

"Olhe para os pés dele, imagine a dor todos os dias", comentou um usuário no X (anteriormente Twitter). "22 anos como jogador de futebol profissional, olhe para os pés dele... ele deve acordar com uma dor incrível todos os dias", opinou outro, enquanto um terceiro acrescentou: "Isso é pior que o de LeBron (James), ouvi dizer que ele também usa botas superapertadas", foram alguns dos comentários.

Este não é o primeiro incidente em que os pés de Ronaldo geram comentários; há algum tempo, durante umas férias no meio do ano passado, seus seguidores notaram que ele estava com as unhas pintadas de preto.

Inicialmente, pensou-se que era por motivos estéticos, mas não. Na verdade, o que Cristiano Ronaldo coloca nos pés não é tinta. É um produto que ajuda a fortalecer as unhas. No caso dele, ele usa nos pés porque é a parte do corpo que mais utiliza durante sua vida.