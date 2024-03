Imagem: Reprodução Instagram





Richarlison fala sobre como a depressão quase acabou com a sua carreira



Técnicas multidisciplinares têm sido usadas para ajudar jogadores a lidar não só com a saúde física, mas também mental



Na entrevista concedida à ESPN nesta quarta-feira (27), Richarlison, o centroavante do Tottenham e membro da Seleção Brasileira, abriu-se sobre o período de depressão que enfrentou após a derrota do Brasil na Copa do Mundo do Qatar e o incidente envolvendo desvio de dinheiro por parte de seu empresário.



Ele compartilhou com franqueza: "Cheguei a um ponto em que falei com meu pai sobre desistir [...] É uma loucura chegar ao meu pai, que foi quem correu atrás do meu sonho, e dizer que estava pensando em desistir [...] A psicóloga, sem dúvida, me salvou. Salva minha vida, porque eu só estava tendo pensamentos negativos. No Google, só pesquisava coisas ruins, só queria ler sobre morte".

Ademais, Richarlison admitiu ter tido preconceitos em relação a consultas com psicólogos, porém, após essa experiência, considerou-a como uma das melhores de sua vida.

Em uma tendência crescente, jogadores de futebol têm buscado métodos mais abrangentes para cuidar de sua saúde, visando não somente o físico, mas também o mental, o que auxilia na prevenção de lesões, melhora no desempenho e prolongamento da carreira.

Recentemente, o "The Sun" destacou um novo método adotado por diversos jogadores, incluindo o lateral direito do Tottenham, Emerson Royal. Esse método, desenvolvido pelo Dr. Fabiano de Abreu Agrela e publicado no CPAH (Centro de Pesquisas e Análises Heráclito), consiste em uma abordagem holística para os jogadores.

De acordo com o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, Pós-Doutorado em Neurociências e membro de diversas instituições científicas renomadas, o método inclui uma avaliação abrangente das características familiares, culturais, sociais, educacionais e de saúde mental do jogador, juntamente com testes genéticos para identificar predisposições e habilidades individuais. Além disso, são realizados exames de sangue para detectar deficiências nutricionais, enquanto uma avaliação neurológica completa é conduzida para analisar aspectos como concentração, tomada de decisões, memória e resiliência sob pressão.

Essas informações não só permitem compreender as perspectivas de crescimento e possíveis melhorias nos resultados dos jogadores, direcionando tratamentos multidisciplinares para aprimorar seu desempenho e otimizar o treinamento, mas também ajudam os empresários do futebol a entender melhor o jogador em que estão investindo.