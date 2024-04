Bailarina do Ratinho pede demissão após comentários delicados

Imagem: Reprodução Instagram



Cintia Mello optou por deixar o Programa do Ratinho após um incidente delicado durante uma transmissão ao vivo. Ela revelou ter sido alvo de um comentário racista por parte do apresentador, que fez observações ofensivas sobre seu cabelo natural. Em suas redes sociais, ela compartilhou um vídeo detalhando o ocorrido, onde explicou que se sentiu humilhada e constrangida com a situação.