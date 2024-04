Dia dos Povos Indígenas: Resort Arcobaleno, em Porto Seguro, aposta no turismo étnico e na força da cultura pataxó

Entre 19 a 21 de abril, hotel vai oferecer atividades temáticas como oficinas de pintura e arco e flecha





Por ter sido a porta de entrada dos portugueses no Brasil, visitar em Porto Seguro, no sul da Bahia, é uma experiência peculiar. Além de atrativos que remetem à época da colonização – como o Centro Histórico e a região onde foi celebrada a primeira missa –, a rota turística inclui visitas a aldeias indígenas, que mantêm viva a força da cultura pataxó.





A proximidade do Dia dos Povos Indígenas, no dia 19 de abril, é uma excelente oportunidade para mergulhar nesse universo. Na badalada Praia de Taperapuan, o Resort Arcobaleno também aposta no turismo étnico e, entre 19 e 21 de abril, oferece um evento dedicado aos pataxós.





Ao longo do fim de semana, indígenas da Reserva da Jaqueira conduzirão jogos e oficinas de pintura e de arco e flecha e farão apresentações de dança e de coral. Haverá, ainda, uma exposição de artesanato. Os hóspedes também terão a chance de provar um peixe preparado na folha de patioba, tradicional prato servido na aldeia, que fica a cerca de 10 km do centro de Porto Seguro.





Um dos mais tradicionais resorts de Porto Seguro, no Sul da Bahia, o Arcobaleno é reconhecido pelos visitantes por contar com uma intensa e criativa programação de eventos temáticos. Ao longo do ano, são realizados cerca de 20.





De categoria Superior (4 estrelas Plus), conta com ampla infraestrutura de lazer e o melhor Clube de Praia da região, o Terrazzo Al Mare. O local oferece espaços para massagem em meio ao verde de uma Reserva Ambiental, deck panorâmico à beira-mar, restaurante de padrão internacional, dois bares, quadras de vôlei e de beach tennis, área de lazer infantil, redário e música ao vivo. Um verdadeiro convite ao descanso e ao bem-estar. O Arcobaleno possui 175 apartamentos espalhados por sete blocos, além de três piscinas, Espaço Kids e atividades de lazer para adultos e crianças.





Resort Arcobaleno





Telefones: (73) 2105-5051 / (73) 99956-4993

WhatsApp: (73) 99914-5303 / (73) 99846-0184