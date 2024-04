Mais de 40 empresários integram comitiva do Chile na WTM Latin America

Mais de 40 empresários integram a comitiva do Chile na WTM Latin America





Edição 2024 do evento tem a subsecretaria do Turismo como anfitriã do evento, que ocorre entre 15 e 17 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo





Depois de realizar, na última semana, a edição 2024 de seu "Roadshow Brasil" e receber mais de 350 pessoas em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), entre agentes e operadores de cada um destes destinos, além de mais de 20 empresários chilenos, o Chile se prepara para promover a apresentação de mais de 40 organizações – entre hotéis, cruzeiros, receptivos, companhias aéreas e representantes de destinos turísticos – em seu estande na WTM Latin America 2024.





A comitiva chilena terá Verónica Pardo, subsecretaria de Turismo do Chile, como anfitriã. "As ações de capacitação com a comitiva de empresários chilenos é uma ação regular que vem se mostrando muito assertiva no Brasil. Depois do roadshow em cidades muito estratégicas, nos conectamos novamente com a indústria na WTM Latin America, em São Paulo", diz a subsecretaria.





O Brasil segue o segundo maior mercado emissor de visitantes para o Chile, destino que recebeu mais de 485 mil turistas nacionais em 2023, o que equivale a quase 15% do total de estrangeiros recebidos de todo o mundo.





Os números, embora ainda menores do que os registrados em 2019, revelam a força do turista brasileiro e os investimentos que vem sendo aportados nacionalmente, especialmente no que diz respeito à conectividade aérea entre os dois países.





Participaram desta edição do "Roadshow Brasil" os seguintes expositores, estão: Cruce Andino Chile & Argentina, CTS Turismo, CL Mundo, Ekatours, Hoteles Cumbres, Vertice Travel, Hotel Cabaña del Lago, NOI Hotels, Turistik, Viña Undurraga, Cruceros Skorpios, Turavion, Las Torres Patagonia, Viña Pérez Cruz, Nevados de Chillán, Nayara Alto Atacama y Nayara Hangaroa, Accor Hotels, Turismo Comapa, Hoteles Australis, Kipaventour Patagonie e Viña Santa Rita. E, além das capacitações, a agenda também contou com a realização de rodadas de negócios entre os empresários, agentes e operadores.





Para a WTM Latin America 2024 contará com as participações de: Valparaíso Região, Adsmundo, Almasur Hoteles, Australis, Chirak Tour Operador /Grayline Chile, CL Mundo, Cruceros Skorpio, CTS Turismo, Ekatours, Hotel Bellavista, Hotel Cabaña del Lago, Hotel Las Majadas, Hotelera Austral – HOAS, Hoteles Cumbres, Hoteles Director, JetSMART, Loberias del Sur - Carretera Austral, Mallin Colorado Ecolodge, Mandarin Oriental Santiago, NOI Hotels, Patagonia Planet, Reserva Biológica Huilo Huilo, O'Higgins, SKY Airline, Turismo Milodon DMC Chile, Turistik, Vertice Travel, Viña Cousiño Macul, Viña Montes, Viña Santa Rita, Viña Undurraga, Provalle - Hacienda Huamalata, Viña Santa Cruz, Gran Atacama, Protrip Chile, Teletrans Worldwide Chauffeured Services, Viña Pérez Cruz, Olá Santiago Providencia, Tapestry Collection by Hilton, Errante Ecolodge, Hotel Terrantai, Corporación Municipal de Turismo de Vicuña.