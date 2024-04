O Miss RN Latina, que é possivelmente uma etapa para o Miss Supranational, é um evento que tem como objetivo celebrar a cultura brasileira, promovendo um intercâmbio entre mulheres de diferentes regiões do país.





No RN, uma representante do litoral potiguar, Larissa Melo, está na disputa. E nós, que divulgamos a cultura do estado não poderíamos ficar de fora e incentivar cada leitor e avaliar e votar na que mais considerar merecedora.