O que matou Anderson Leonardo do Moleto

Anderson Leonardo, ícone do pagode dos anos 1990 e membro do grupo Molejo, faleceu nesta sexta-feira aos 51 anos, após uma batalha de um ano e meio contra o câncer na região inguinal. A notícia foi confirmada pela assessoria do cantor e pelo perfil oficial do grupo.









Mais conhecido como Anderson Molejão, ele deixou sua marca na história com os sucessos animados e bem-humorados do grupo.





Nascido no Rio de Janeiro, Anderson foi um dos fundadores do grupo carioca de pagode, ao lado de Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera.





Anderson estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, e seu estado de saúde vinha se deteriorando desde domingo.





O Molejo conquistou o país com hits como "Cilada", "Caçamba", "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Paparico" e "Clínica Geral".





Além de ser vocalista da banda, Anderson tocava cavaquinho e era compositor. Ele deixou um legado musical com 118 composições registradas no Ecadnet.





O primeiro álbum do Grupo Molejo foi lançado em 1993 e o último, "Molejo Club", saiu em 2016, trazendo faixas inéditas após seis anos.





Em 2022, Anderson revelou que estava lutando contra o câncer na região inguinal. Embora tenha anunciado uma cura dois meses depois, a doença retornou.





Anderson teve quatro filhos, incluindo Leozinho Bradock, músico como o pai, e Rafael ‘Molejinn’, integrante do Grupo Surpreender.





Apesar do tratamento contra o câncer, Anderson continuou se apresentando com o Molejo e mantendo sua agenda profissional.





Sua jornada foi marcada por internações, como em setembro de 2023, quando foi hospitalizado devido a uma embolia pulmonar, inicialmente diagnosticada como pneumonia. E em fevereiro do mesmo ano, quando passou por um procedimento para aliviar dores.