SUS: Ministra da Saúde lança novo programa que visa reduzir espera por tratamento

A Ministra da Saúde, Nísia Trindade, comunicou nesta segunda-feira (8) uma série de novas medidas relacionadas à atenção primária, à expansão do acesso a profissionais especializados na rede pública de saúde e à digitalização. Entre as inovações destacam-se o aumento do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde e diretrizes para a distribuição de recursos federais aos gestores locais.





Trindade lançou o conceito de cuidado integral à população brasileira, com ênfase em três áreas específicas. Anteriormente, o sistema estava centrado em procedimentos, consultas e exames realizados em locais distintos e sem coordenação entre os profissionais. Agora, o novo modelo visa priorizar o paciente e suas necessidades, reduzindo a necessidade de deslocamentos e integrando exames, consultas e acompanhamento.





O Ministério da Saúde determinou a extensão do horário de atendimento nas unidades básicas de saúde, com mais equipes operando até as 22h. A meta é estabelecer, até 2026, 2.360 equipes de saúde da família, 3.030 equipes de saúde bucal e 1.000 equipes multiprofissionais, visando alcançar uma cobertura de 80% da população com acesso à atenção primária de qualidade.





Para aumentar o acesso da população a profissionais especializados, a pasta implementou um modelo de cuidado que oferece mais consultas, exames e cirurgias de forma humanizada. Esse modelo segue uma linha de atendimento, telessaúde, especialistas, exames necessários, planos terapêuticos individuais, resolução e acompanhamento.





Até o presente momento, tanto os serviços públicos quanto os privados de saúde eram avaliados e financiados com base na realização de procedimentos, como consultas e exames, com o foco voltado para a ação em si, e não para o cuidado integral das pessoas. "Realizar uma mamografia ou uma biópsia no início de um câncer é crucial, mas igualmente importante é acompanhar de perto essa pessoa e garantir um tratamento o mais rápido possível", argumenta o ministério.





Em 2024, o Ministério da Saúde estabeleceu um novo modelo de financiamento que, além de aumentar os recursos para o setor, enfatiza a realização do ciclo de cuidado e o tempo máximo para sua execução. O objetivo é colocar o foco no cidadão como um todo, e não apenas na realização de exames isolados. Dessa forma, os recursos serão repassados aos gestores locais somente se forem utilizados para custear serviços públicos e contratar a rede privada, garantindo a realização de consultas e exames dentro de prazos determinados. "Esse modelo é particularmente relevante, por exemplo, no diagnóstico de casos suspeitos de câncer", destaca a pasta.





Outra novidade anunciada por Nísia diz respeito ao aplicativo Meu SUS Digital. A meta é permitir que cada cidadão e profissional de saúde possa monitorar o paciente utilizando a tecnologia, que oferece funcionalidades como emissão de carteira de vacinação, documento para retirada de absorventes pelo Farmácia Popular e acompanhamento em tempo real da fila de transplantes.